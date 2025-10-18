Lentate sul Seveso: vince 400mila euro al SuperEnalotto

Ha sfiorato il colpaccio per un soffio, ma difficilmente si potrà lamentare: sono quasi 400mila gli euro che una persona ha vinto al SuperEnalotto acquistando il tagliando a Lentate sul Seveso. L’estrazione è quella di venerdì 17 ottobre, una data che non ha certo portato sfortuna a chi ha pensato di sfidare la dea bendata nella ricevitoria sulla Nazionale dei Giovi al 132.

Mentre il jackpot complessivo del concorso è arrivato a 66,3 milioni di euro per chi dovesse azzeccare il 6, qualcuno ha centrato 1 Punto 5+1 giocando soltanto 2 euro: il risultato è stato 397.611,55 euro di vincita con la combinazione 2 – 9 – 10 – 32 – 66 – 77 – J 72 – SS 44.

Le vincite superiori a 52.000 euro si incassano con una prenotazione di bonifico presso gli Uffici premi di Sisal a Roma sia per le giocate effettuate sui punti vendita che per quelle fatte online.