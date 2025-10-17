Lentate, convince un anziano di essere stato tamponato e gli spilla 1.000 euro: 27enne denunciato

Il tamponamento era falso ma la richiesta di soldi, per un danno evidentemente inesistente, del tutto vera. Vittima un automobilista 74enne di Lentate sul Seveso. A truffarlo un 27enne residente in Sicilia, denunciato in stato di libertà dai carabinieri. I fatti risalgono al 12 settembre quando l’anziano lentatese, mentre si trovava alla guida della propria auto, in via Cadore, era stato avvicinato da un altro automobilista, poi rivelatosi il 27enne, che avrebbe sostenuto di essere stato tamponato.

Lentate, denunciato un truffatore 27enne: le indagini dei carabinieri

Dopo avere indotto il 74enne ad accostare l’avrebbe costretto a risarcirlo immediatamente, tanto che la vittima ha prelevato mille euro in uno sportello bancomat di Barlassina e li ha consegnati al 27enne. Convinto successivamente a denunciare l’accaduto ai carabinieri, i militari dell’Arma, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza lungo il tratto dove è avvenuto il fatto, sono riusciti a identificare il presunto autore della truffa, già noto alle Forze dell’Ordine. Dell’attività svolta e delle risultanze investigative è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica.