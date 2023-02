“Le Stelle best shop awards”, a Seregno il miglior negozio d’Italia di intimo e moda mare

È di Seregno il miglior negozio a livello nazionale del settore lingerie, moda mare e trasversali al prét-à-porter. A Firenze, sabato 11 febbraio, a palazzo Borghese, nel corso del gala “Le Stelle best shop awards”, giunto alla 25° edizione e considerato al pari degli “Oscar”, tra le boutique selezionate in tutta Italia, l’Intimo Abbiati di via Garibaldi a Seregno, di Alice Ceppi e mamma Annamaria, è stato premiato quale miglior negozio 2023 “reference shop”.

Intimo Abbiati di Seregno premiato a Firenze

La segnalazione è giunta da una prestigiosa giuria e da Linea Intima, che ha valutato e selezionato i negozi più rappresentativi su tutto il territorio nazionale, classificati in categorie che identificano le realtà commerciali più significative per il consumatore. Le cinque categorie premiate erano: reference shops, new generation shops, concept stores, personal touch shops e fitting specialist. Per ciascuna di queste, tra tutti i negozi in nomination Stelle23, la giuria composta dagli esclusivi brands del settore e dalla rivista Linea Intima ha premiato i migliori definiti dal concorso “Le Stelle Best Shop Awards”.

All’evento di Firenze presenti 104 negozi da tutta Italia

Non è la prima volta che Intimo Abbiati viene premiato a livello nazionale, già nel 2017, sempre all’interno del concorso “Le Stelle best shop awards”, era risultato il migliore nella categoria “Got talent”. Quello che si è svolto a Firenze è stato un gala “esclusivo ma inclusivo”, 280 gli ospiti tra top retailers, vip e industriali che ha riunito 104 negozi provenienti da tutta Italia. Il top delle realtà commerciali multimarca indipendenti. Presenti le nominations del 2023 e molti precedenti vincitori dei 24 anni di concorso.

La titolare di Intimo Abbiati di Seregno: “Una soddisfazione meravigliosa”

“E’ stata una soddisfazione meravigliosa nel ricevere questo oscar – ha detto la titolare Annamaria, affiancata dalla figlia Alice – che premia tanto sacrificio quotidiano e farà piacere ed onore a mia mamma Teresina Abbiati che nel 1958 aveva iniziato l’attività mettendo in campo tutta la professionalità che aveva acquisito come bustaia nel settore della confezione artigianale della corsetteria. Con il suo sacrificio e passione il negozio negli anni è sempre progredito e noi seconda e terza generazione siamo riusciti a renderlo sempre più attuale e in linea con l’evolversi del mercato anche attraverso l’apertura del nostro e-commerce e la continua ricerca sul mercato nazionale ed internazionale. Adesso non vediamo l’ora di festeggiare questo importante riconoscimento insieme a tutti i nostri collaboratori e la nostra affezionata clientela”.