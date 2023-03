Le imprese di Concorezzo fanno rete con Bruxelles all’Europarlamento

Due giorni intensi per la delegazione di Concorezzo in visita all’Europarlamento a Bruxelles. Un pool di imprenditori locali accompagnati dal sindaco Mauro Capitanio, dall’assessore ai Servizi Sociali Walter Magni e il presidente della Commissione Commercio Antonio Mandelli tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo ha avuto l’occasione di incontrare l’onorevole leghista Marco Zanni e presidente del partito Identita e Democrazia, dopo il meeting che si era tenuto qualche mese fa in Villa Zoia

Le imprese di Concorezzo e l’incontro con Zanni

“Per noi questa è un’opportunità – ha spiegato il sindaco Capitanio – di fare rete con l’Europa fortificando il settore imprenditoriale concorezzese a beneficio dell’intera economia locale”. Infatti sono stati molti gli argomenti toccati nella capitale belga soprattutto concentrandosi sui diversi bandi che l’Europa sta mettendo in campo come ad esempio finanziamenti per recuperare le aree industriali dismesse e metterle a verde, favorire la digitalizzazione delle pratiche e sburocratizzare tanti iter per permettere alle aziende di continuare a crescere nel tempo. Infatti anche ConfCommercio di Vimercate rappresentata per l’occasione dal vicepresidente Antonio Colombo ha sottolineato come “il rincaro dell’energia e delle materie prime sta pesando su tanti settori e le nostre previsioni stimano che nel 2023 saranno solo il 46% delle aziende che avranno un fatturato in crescita mentre l’anno scorso eravamo intorno al 75%”. Tutti problemi più che noti proprio a Zanni che ha ribadito “la mia piena disponibilità a far rete con tutti voi perché anche grazie alle vostre competenze possiamo fare di più”.

Le imprese di Concorezzo e le opportunità di sviluppo

Un altro importante invito è arrivato anche dalla delegazione di Regione Lombardia guidata dal direttore Giuseppe Costa che ha spiegato come “la Regione tra il 2023 e il 2024 metterà a bando finanziamenti per l’imprese di 350 milioni di euro con fondi europei”. Proprio partendo da qui le aziende possono capire se hanno le carte in regola per accedere a questi sostegni economici. Concorezzo non si è certo presentata a mani vuote a Bruxelles e ha donato all’europarlamentare la polenta a chilometro zero e due libri riguardanti uno la storia del paese brianzolo e l’altro sulla figura di San Rainaldo. Gli incontri sono stati anche l’occasione per visitare il parlamento europeo e conoscere il dettaglio di come funzione la comunità europea, oltre ad apprezzare le bellezze della città fiamminga.