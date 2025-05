Lazzate: aggredito da quattro persone fuori da un locale finisce al pronto soccorso

Aggressione notturna in pieno centro a Lazzate nella serata di sabato 10 maggio. Quattro persone, dopo una serie di provocazioni e schermaglie verbali all’interno di un bar, hanno atteso all’uscita un uomo residente in paese e l’hanno aggredito, a calci e pugni, impedendogli di rialzarsi ed andarsene. La vittima è rimasta anche ferita alla mano ed al braccio da qualcosa di appuntito e tagliente ed è stato medicato all’ospedale, con punti di sutura ed una prognosi di una decina di giorni.

Lazzate, atteso fuori da un locale e preso a calci e pugni nella notte

Pare che tutto sia iniziato a causa di qualche insulto e presa in giro nei confronti di un avventore di un locale. La vittima avrebbe preso le difese di un amico dalle offese e questo è bastato per scatenare la successiva aggressione di almeno quattro persone. L’uomo è stato sentito dalle forze dell’ordine ed ha presentato formale denuncia per le percosse. Saranno le indagini dei carabinieri a definire i contorni di questa brutta avventura notturna, in un paese solitamente tranquillo come Lazzate.