L’appello di Cereda per moderare i botti di Capodanno a Vimercate

Il 2022 sta per concludersi e a poche ore dalla festa di Capodanno il sindaco di Vimercate

Francesco Cereda lancia un appello alla moderazione nell’uso dei tradizionali ‘botti’. L’appello ai cittadini è quello di usare innanzitutto il buon senso ed evitare per quanto possibile l’uso dei

fuochi d’artificio. “L’invito è quello di prestare molta attenzione al loro utilizzo evitando possibili incidenti che si possono verificare, mettendo a serio rischio a sicurezza pubblica, soprattutto di bambini e ragazzi, provocando danni ai luoghi pubblici” ha fatto sapere il primo cittadino .

L’appello di Cereda e le possibili conseguenze

I dati infatti dimostrano come solo l’anno scorso in Italia il bilancio è stato di 124 feriti (dati Polizia di Stato). L’invito alla moderazione è legato anche al rumore. I giochi pirici sono fonte di forte rumore che, in particolare per cittadini anziani o ammalati, sono mal tollerati. Il rumore è anche forte di disturbo per gli animali d’affezione che subiscono conseguenze anche gravi, con rischio di smarrimento e perdita dell’orientamento causati dallo spavento. Infine i fuochi artificiali producono una certa quantità di polveri sottili che non fanno altro che peggiorare la qualità dell’aria.

L’appello di Cereda e l’augurio di buon anno

“Con queste raccomandazioni,– commenta Cereda -, mi appello alla responsabilità di ciascuno, lasciando, naturalmente ad ognuno di voi la libertà di scegliere nell’ambito del lecito i comportamenti da tenere. Auguro a tutti una felice e responsabile “Notte di San Silvestro”, un felice e costruttivo 2023, da trascorrere in salute e serenità”.