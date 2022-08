La Villa Reale si è tinta di biancorosso per il debutto in Serie A del Monza

La Villa Reale di Monza si è illuminata di biancorosso. L’amministrazione Pilotto nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 agosto ha deciso di proiettare i colori dell’Ac Monza in vista del debutto in Serie A della formazione allenata da Giovanni Stroppa contro il Torino di Ivan Juric che ha espugnato l’U-Power Stadium per 2-1.

La Villa Reale si è tinta di biancorosso per il grande evento

“Per l’occasione questa sera e domani sera la Reggia di Monza sarà illuminata con i colori bianco rosso: anche così la nostra città partecipa al grande evento” aveva scritto sul proprio profilo Facebook il Comune.