Serie A, esordio amaro per il Monza: il Torino espugna 2-1 l’U-Power Stadium

Il Monza di Stroppa, alla prima gara storica in Serie A, crolla in casa per 2-1 contro un Toro mai domo. Gli uomini di Juric sfoderano una grande prestazione, sovrastando la compagine biancorossa sul piano tecnico e atletico.

La cronaca del primo tempo

Dopo tre minuti Ricci prova ad imbeccare Sanabria ma il suo tocco sotto viene murato da Di Gregorio, schierato titolare a sorpresa da Stroppa. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere: al 20’ un fendente di Filippo Ranocchia viene respinto centralmente da Milinkovic-Savic. Al 27’ azione granata in verticale: Miranchuk ispira un tarantolato Radonjic che colpisce in diagonale col sinistro ed impegna severamente l’estremo difensore biancorosso che respinge in corner. Al 35’ ci prova ancora Filippo Ranocchia dalla distanza con la palla che termina a fil di palo alla sinistra del portiere granata. Al 43’ mette la freccia il Toro: Radonjic approfitta di un pasticcio del Monza, dialoga con Sanabria e la sfera giunge a Miranchuk che di giustezza insacca morbidamente in rete per la rete del vantaggio granata.

La cronaca della ripresa

Girandole di sostituzioni nella ripresa e il Torino raddoppia al 66’: svirgola il rinvio il neo entrato Carboni, ne approfitta Ricci che serve Sanabria, il quale a porta sguarnita trasforma in semi-rovesciata. Al 76’ il Monza sfiora la rete dell’1-2: semina panico Ciurria sul versante sinistro, palla per Dany Mota che serve l’accorrente Birindelli ma la sua conclusione, indirizzata al’incrocio, è deviata prodigiosamente in calcio d’angolo da Milinkovic-Savic. All’82’ cross di Birindelli per D’Alessandro che da posizione favorevole cincischia mancando l’appuntamento con il gol. All’87 Radonjic si destreggia e colpisce con un destro a giro che sfiora di poco l’incrocio dei pali. Tre minuti dopo il numero 49 in maglia granata viene ipnotizzato da Di Gregorio che gli nega la prima gioia nella massima serie. A tempo scaduto il Monza, al minuto 94, segna la sua prima rete della storia in Serie A: D’Alessandro serve dal fondo Mota Carvalho che da due passi insacca per il gol del definitivo 1-2.

Considerazioni

L’esordio in Serie A del Monza, in una gara disputata contro un ostico avversario, non è stato positivo. Nonostante la sconfitta con un solo gol di scarto, la prima in Serie A degli uomini di Stroppa lascia molti dubbi. Il Toro di Juric ha creato diversi grattacapi alla retroguardia biancorossa. La squadra brianzola è alla ricerca di un’identità di gioco e fatica a costruire azioni degne di nota. Decisive le due sbavature in occasione delle due reti subite e c’è da dire che in molteplici situazioni sia il fato che Di Gregorio hanno detto di no alle percussioni di matrice granata. Sicuramente l’evolversi quotidiano del calciomercato influisce prepotentemente sulle prestazioni, non solo del Monza, ma di tutte le squadre di Serie A.

Il tabellino

Serie A TIM 2022/23 – 1^ giornata – U-Power Stadium – Sabato 13 agosto ore 20:45

MONZA-TORINO 1-2

Marcatori: 43′ Miranchuk (T), 66′ Sanabria (T), 94′ Mota Carvalho (M).

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Carlos Augusto (63′ Carboni); Birindelli, F. Ranocchia (63′ Mota Carvalho), Barberis, Valoti (80′ Gytkjaer), D’Alesssandro; Caprari (64′ Ciurria), Petagna (79′ Sensi). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Caldirola, A. Ranocchia, Antov, Colpani, Bondo, Molina, Vignato. Allenatore Giovanni Stroppa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Adopo (70′ Segre), Rodriguez; Singo (81′ Lazaro), Linetti, Ricci (89′ Ilkhan), Aina; Miranchuk (46′ Vlasic), Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayaye, Pellegri, Wade, Garbett. Allenatore Ivan Juric.

Arbitro: Maurizio Mariani – sezione di Aprilia.

Assistenti: sigg.ri Liberti e C. Rossi – Q.U.: sig. Camplone

Var: sig. Maggioni – Avar: sig. Baccini

Ammoniti: Singo (T), Adopo (T), Pablo Marì (M).

Recupero: 1′ pt, 5′ st.

Note: Tempo sereno, terreno in buone condizioni. Spettatori 10.739 (1.368 ospiti), 266.321,77 euro di incasso.