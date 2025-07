Lungo inseguimento sabato sera a Paderno Dugnano tra carabinieri e una Alfa Romeo Tonale condotta da un uomo di 34 anni, marocchino e con precedenti di polizia per detenzione e spaccio di stupefacenti. Alla fine il conducente è stato arrestato mentre un suo complice che viaggiava nella stessa macchina è riuscito a scappare. L’episodio si è verificato nella sera del 12 luglio quando una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’alt all’auto.

Inseguimento a Paderno Dugnano con lancio di bottiglie verso i carabinieri: corsa finita al parco pubblico di via Gadames

Il conducente non si è fermato, dandosi alla fuga a forte velocità per le vie cittadine con manovre pericolose. Durante l’inseguimento, il conducente ha anche gettato dal finestrino due bottiglie di vetro nella direzione dei carabinieri nel tentativo di colpire la macchina di pattuglia. La corsa è terminata all’interno del parco pubblico di via Gadames al Villaggio Ambrosiano.

Inseguimento a Paderno Dugnano con lancio di bottiglie verso i carabinieri: arresto dopo una breve fuga a piedi, un complice è scappato

Gli occupanti si sono dati alla fuga a piedi in direzioni opposte, saltando giù dal mezzo mentre questo era ancora in movimento e prima di terminare la sua corsa contro una siepe. Un militare è riuscito a raggiungere il conducente che ha tentato di reagire sferrando numerosi calci e pugni, riuscendo a divincolarsi e a guadagnarsi nuovamente la fuga per poi essere bloccato successivamente da entrambi i militari. Il suo sodale è riuscito però a far perdere le proprie tracce ed è tuttora latitante. Entrambi i militari hanno fatto ricorso a cure mediche. L’arrestato è stato visitato all’ospedale di Sesto San Giovanni e successivamente, al termine della convalida dell’arresto, è stato condotto presso Casa Circondariale di Monza.