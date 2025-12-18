Insegna per anni in Brianza fingendosi laureato: dovrà restituire 63mila euro allo Stato

Avrebbe insegnato per anni in alcune scuole superiori, anche brianzole, senza titoli: la Corte dei Conti, con una sentenza risalente a novembre, ha sancito che dovrà rimborsare allo Stato oltre 63mila euro di stipendi che avrebbe indebitamente percepito.

Insegna matematica e fisica dicendo di essersi laureato in ingegneria ma non è vero: condannato dalla Corte dei Conti

A finire nei guai è stato un brianzolo 39enne: per insegnare, attraverso “dichiarazioni sostitutive di atto notorio”, avrebbe attestato di essersi laureato in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione” alla Università Federico II di Napoli (una Specialistica e una Triennale) e di essere laureando in “Ingegneria delle automazioni” all’università eCampus. Le verifiche amministrative l’avrebbero però smentito.

Tuttavia, tra supplenze e sostituzioni sarebbe riuscito comunque a insegnare per alcuni anni. Fino a una segnalazione partita dalla dirigenza scolastica di un istituto comprensivo statale brianzolo all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia che ha portato anche alla sentenza della Corte dei Conti. La magistratura contabile è risalita a supplenze che il 39enne avrebbe svolto sin dal 2021 in varie scuole della provincia e nel Comasco.

La difesa: “Nessun intento fraudolento, solo la necessità di trovare un lavoro”

Nel corso del procedimento il 39enne come riportato in sentenza – attraverso la sua difesa avrebbe ammesso di avere fornito informazioni false sui titoli conseguiti alla Università di Napoli (con emissione di un decreto penale di condanna del Tribunale di Monza per falsità ideologica, nel 2024, “debito con la giustizia immediatamente saldato” di legge ancora nella sentenza) spiegando però di averlo fatto non con intenti fraudolenti bensì per la necessità di trovare una occupazione e nella convinzione di “poter comunque svolgere con competenza e dedizione le mansioni richieste”. La difesa avrebbe anche evidenziato che durante l’attività esercitata nelle scuole non sarebbero emerse segnalazioni negative sull’operato dell’assistito.