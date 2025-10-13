Cinque giorni oltre i limiti consentiti di Pm10, dall’8 ottobre, e via alle misure antismog di primo livello. I dati pubblicati da Arpa hanno certificato il superamento consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nei giorni precedenti, nelle province di Monza, Lodi, Milano, Bergamo, Pavia e Cremona.

“Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, tendenzialmente favorevoli all’accumulo degli inquinanti in tutti questi territori, si attivano – si legge in una nota – da martedì 14 ottobre, le misure temporanee di primo livello in tutte le province sopra elencate“.

Inquinamento: Monza e Brianza oltre i limiti, quali sono le misure antismog di primo livello

“In tutti i Comuni delle province interessate saranno vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto“, ricorda Regione Lombardia.

Nei Comuni con più di 30.000 abitanti, e in quelli che hanno aderito su base volontaria, attivo il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In.

Inquinamento: Monza e Brianza oltre i limiti, attivato il servizio di notifiche per gli aggiornamenti

Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it è attivato un servizio di notifiche per rimanere informati sulle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.