Inquinamento dell’aria, Monza al limite per il microparticolato e 46 giorni di sforamento PM10

Monza al valore limite per il PM2,5 (polveri sottili inquinanti con un diametro aerodinamico inferiore o uguale a 2,5 micrometri (µm)) in una stazione di rilevamento, 46 giorni di superamento dei limiti del PM10 (polveri sottili inquinanti con diametro aerodinamico inferiore o uguale a 10 micrometri (µm)). Meglio la situazione per l’NO2 (biossido di azoto). A meno di due settimane dalla fine dell’anno Arpa Lombardia ha diffuso i dati raccolti sulla qualità dell’aria per provincia dall’1 gennaio al 18 dicembre 2025. Dati rilevati dalle centraline certificate che confermano anche per quest’anno: “il trend complessivamente in miglioramento registrato negli anni precedenti, seppure con qualche eccezione, presumibilmente legata a specificità locali” dice l’Agenzia. “Ad oggi, si può affermare che, come negli anni precedenti, nel 2025 sarà rispettato ovunque il limite annuale per il PM10 (40 microgrammi per metrocubo, µg/m3 ) con concentrazioni che nella maggior parte delle città capoluogo saranno paragonabili o inferiori a quelle registrate nell’anno 2024″.

Inquinamento dell’aria, la situazione 2025 fotografata da Arpa Lombardia

Notizie rassicuranti a livello regionale per quanto riguarda il PM2.5: “a meno di eventi improbabili negli ultimi giorni dell’anno – sarà rispettato in tutte le stazioni del territorio regionale con la sola eccezione della centralina di Soresina, in provincia di Cremona, che l’anno scorso si era invece fermata al valore limite” mentre il biossido di azoto: “non ha, ad oggi, superato la media annuale di 40 microgrammi per metro cubo (soglia prevista dalla normativa) in nessuna città capoluogo anche nelle stazioni ad alta densità di traffico. Permarrà probabilmente un solo sforamento, nella stazione di Cinisello Balsamo, dell’agglomerato milanese dove la media del periodo 1° gennaio- 18 dicembre è prossima a 41 µg/m³”.

Il solo inquinante che ancora non presenta andamenti chiari nel tempo è l’ozono, “che supera in modo diffuso i target previsti dalla normativa. Il trend positivo dovrà comunque continuare nel tempo, anche alla luce della direttiva europea 2024/2881, che fissa obiettivi ambiziosi, più bassi rispetto agli attuali, ed alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per molti parametri ancora più stringenti” dice Arpa Lombardia.

Inquinamento dell’aria 2025: la situazione a Monza per PM10 e PM2.5

Questa la fotografia del numero di giorni di superamento dei 50 microgrammi al metrocubo di PM10 nel periodo 1° gennaio – 18 dicembre: 64 giorni a Milano, 47 a Lodi, 46 a Monza, 44 a Cremona, 34 a Mantova, 33 a Pavia, 26 a Brescia, 22 a Bergamo, 17 a Lecco, 13 a Sondrio, 8 a Como, e 3 a Varese. PM2.5 – nella stazione peggiore di ciascun capoluogo, le medie del periodo 1° gennaio – 18 dicembre sono le seguenti: Monza 25 µg/m³, Cremona 22 µg/m³, Lodi e Milano 21 µg/m³, Pavia 20 µg/m³, Brescia 19 µg/m³, Bergamo e Sondrio 16 µg/m³, Mantova e Como 15 µg/m³, Varese e Lecco 13 µg/m³. L’unica stazione probabilmente in superamento a fine anno in Lombardia sarà quella di Soresina, che si attesterà presumibilmente su 27 µg/m³. Situazione NO2 – Allo stato attuale, la media del periodo 1° gennaio – 18 dicembre nella stazione peggiore di ciascun capoluogo è la seguente: Milano e Brescia 38 µg/m³, Como 30 µg/m³, Lecco 28 µg/m³, Bergamo, Lodi e Pavia 25 µg/m³, Monza 24 µg/m³, Cremona 22 µg/m³, Mantova 21 µg/m³, Sondrio 20 µg/m³ e Varese 17 µg/m³. L’unica stazione attualmente prossima al limite in Lombardia è quella di Cinisello Balsamo, che si prevede raggiungerà i 41 µg/m³.