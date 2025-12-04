Inquinamento: dal 5 dicembre attive le misure antismog di primo livello

Venerdì 5 dicembre scattano le misure per il miglioramento della qualità dell’aria a Monza e in Brianza. Le concentrazioni di PM10 registrate da Arpa Lombardia mercoledì 3 dicembre hanno confermato una media provinciale superiore alla soglia di 50 µg/m³ per il secondo giorno consecutivo in provincia e considerate le condizioni meteorologiche per i prossimi giorni, molto favorevoli all’accumulo di inquinanti, dal 5 dicembre vengono attivate le misure temporanee di primo livello.

In tutti i Comuni della provincia saranno vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto.

Attivo nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In.