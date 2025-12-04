Indagine sul traffico illecito di farmaci dopanti, perquisizioni anche in Brianza

Perquisizioni anche in provincia di Monza e Brianza, nella mattinata di giovedì 4 dicembre da parte dei Carabinieri del N.A.S. (Nucleo anti sofisticazioni) di Torino e Genova nell’ambito di una attività d’indagine per contrastare un illecito traffico di farmaci dopanti.

Perquisizioni dei carabinieri del Nas “nel mondo del bodybuilding”

I militari hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, in 40 province in tutta Italia (tra le quali appunto quella di Monza), provvedimenti, spiegano i carabinieri “eseguiti a carico di persone perlopiù orbitanti nel mondo del bodybuilding”.

Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle illecite sostanze, sono state eseguite con l’ausilio dei Comandi Arma e dei N.A.S. territorialmente competenti, nonché del personale della Sezione Cripto valute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria. Il procedimento – dice ancora l’Arma – “si trova nella fase delle indagini preliminari e vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva”.