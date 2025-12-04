Monza Cronaca

Indagine sul traffico illecito di farmaci dopanti, perquisizioni anche in Brianza

Perquisizioni anche in Brianza da parte dei carabinieri del Nucleo antisofisticazione in una indagine per contrastare un illecito traffico di farmaci dopanti
di
Operazione del Nas dei carabinieri in Brianza
Operazione del Nas dei carabinieri in Brianza

Perquisizioni anche in provincia di Monza e Brianza, nella mattinata di giovedì 4 dicembre da parte dei Carabinieri del N.A.S. (Nucleo anti sofisticazioni) di Torino e Genova nell’ambito di una attività d’indagine per contrastare un illecito traffico di farmaci dopanti.

Perquisizioni dei carabinieri del Nas “nel mondo del bodybuilding”

I militari hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, in 40 province in tutta Italia (tra le quali appunto quella di Monza), provvedimenti, spiegano i carabinieri “eseguiti a carico di persone perlopiù orbitanti nel mondo del bodybuilding”.

Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle illecite sostanze, sono state eseguite con l’ausilio dei Comandi Arma e dei N.A.S. territorialmente competenti, nonché del personale della Sezione Cripto valute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria. Il procedimento – dice ancora l’Arma – “si trova nella fase delle indagini preliminari e vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva”.

L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags