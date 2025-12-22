Incidenti stradali nella notte a Villasanta e Seregno: un ferito in codice rosso e due liberati dalle lamiere

Doppio intervento dei vigili del fuoco in Brianza per le conseguenze di due indicenti stradali. Il primo a Villasanta, in via Thomas Alva Edison nella notte del 21 dicembre, attorno alle 3 quando una vettura per cause in via di accertamento è terminata contro dei cartelli pubblicitari a bordo strada. Le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, di tipo ibrido, e dell’intera scena dell’incidente. Presenti mezzi della sede centrale di Monza e del distaccamento di Lissone. Il conducente, un 31enne, rimasto ferito in maniera grave, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto presenti le forze dell’ordine per i rilievi di competenza.

Incidente stradale a Seregno, due occupanti incastrati liberati dai vigili del fuoco

Un altro incidente era accaduto poco prima a Seregno, in via San Vitale, attorno alle 2 con il coinvolgimento di due autovetture. Due donne di 29 e 40 anni sono rimaste imprigionate in una delle due vetture a causa della deformazione delle portiere conseguente all’urto e sono state quindi liberate dai vigili del fuoco e poi affidate alle cure del personale AREU e trasportate in codice giallo presso le strutture ospedaliere di Monza e Desio.