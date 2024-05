Incidenti a Monza e Vimercate e donne aggredite a Giussano e Varedo: la notte del 118

Interventi per due incidenti stradali prima di mezzanotte e poi per una serie di aggressioni, fortunatamente senza gravi conseguenze, tra venerdì 10 e sabato 11 maggio, da parte degli operatori del 118 sul territorio di Monza e della Brianza.

Incidenti stradali a Monza e Vimercate, auto contro moto e un ribaltamento

Il primo incidente stradale è accaduto a Monza attorno alle 22, in viale Stucchi, dove si sono portate due ambulanze e una automedica, oltre a una pattuglia della polizia locale, dopo uno scontro tra un’auto e una moto. Il bilancio è di una persona portata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Attorno alle 23.30 altro incidente stradale, un ribaltamento, a Vimercate, in via Pellizzari: sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Nessuna conseguenza per le persone coinvolte.

Aggressioni a Giussano e Varedo, ragazza soccorsa a Cesano per intossicazione etilica

Tre invece sono stati gli interventi per altrettante aggressioni accadute tra mezzanotte e le tre di notte a Giussano, Varedo e Cesano Maderno: nei primi due casi ad essere soccorse sono state due donne, di 36 e 29 anni, la seconda portata in codice verde all’ospedale di Desio, così come la vittima della terza aggressione, un 25enne. Sempre a Cesano da segnalare anche il soccorso di una ragazza 21enne per intossicazione etilica. A sua volta è stata portata in codice verde all’ospedale Pio XI.