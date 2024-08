Tre persone soccorse in un incidente stradale con ribaltamento avvenuto sul raccordo tra l’autostrada A4 e la Teem tra i territori di Pessano con Bornago e Caponago. L’allarme è scattato intorno alle 10 di mercoledì 21 agosto, sul posto in codice rosso le ambulanze, l’elisoccorso e i vigili del fuoco. Assistiti in codice giallo tre uomini di 52, 56 e 57 anni. È successo sulla carreggiata in direzione sud. Code in entrambe le direzioni, da e verso Melegnano.