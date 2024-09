Incendio in un capannone a Lentate sul Seveso, a fuoco balle di fieno

Vigili del fuoco a Lentate sul Seveso nel tardo pomeriggio di sabato 31 agosto per l’incendio di alcune rotoballe. Squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute in via Manzoni poco dopo le 19 in un capannone agricolo per lo stoccaggio del fieno. Le squadre in posto, hanno contenuto l’incendio per poi procedere allo smassamento del fieno. In posto due autopompe, tre autobotti, una autoscala e un carro soccorso.

Lentate sul Seveso incendio