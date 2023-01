Incendio in appartamento a Seregno, quattro squadre dei vigili del fuoco sul posto

Tanta paura ma nessuna grave conseguenza, stando ai primi riscontri, per l’incendio scoppiato poco dopo le 18.30 in un appartamento di Seregno. L’abitazione in cui sono divampate le fiamme si trova in via Monte Grappa, all’incrocio con via Montello: a dare l’allarme lo stesso proprietario della casa, che al momento dell’incendio era all’interno.

L’intervento dei vigili del fioco a Seregno: nessun ferito

Sul posto sono arrivati due autopompe da Seregno, un’autoscala da Monza e il tridimensionale da Desio, oltre ai soccorritori del 118 e ai carabinieri della stazione cittadina. La zona circostante è stata presto invasa dal fumo e le forze dell’ordine hanno chiuso al traffico via Monte Grappa e reso a senso unico alternato via Montello per gestire le operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza.

È ancora da accertare l’origine del rogo, ma a prendere rapidamente fuoco dovrebbero essere stati alcuni arredi. Le indagini dei vigili del fuoco hanno stabilito che non ci sono problemi di stabilità sia per l’abitazione interessata dall’incendio, sia per quelle vicine. Nessun ferito: il proprietari di casa non è stato trasportato per accertamenti sanitari.