Incendio a Ronco Briantino, cinque appartamenti temporaneamente inagibili

Ha interessato oltre 250 metri quadrati di tetto l’incendio scoppiato giovedì 20 febbraio in mattinata in una palazzina di tre piani di Ronco Briantino, in via Galilei. Le squadre dei vigili del fuoco in serata erano ancora sul posto per ultimare le ultime operazioni di bonifica. A causa del rogo e per infiltrazioni d’acqua alcuni appartamenti sono stati dichiarati inagibili: “5 nuclei famigliari – dicono dal Comando provinciale dei vigili del fuoco – non potranno tornare nelle proprie abitazioni per alcuni giorni”.

Incendio a Ronco Briantino, un 68enne soccorso in codice giallo

Oltre ai vigili del fuoco, squadre del Comando di Monza e Brianza e Lecco giunte con vari mezzi (due autopompe, una autobotte, un’autoscala e un carro soccorso. Presente anche il funzionario di guardia), sul posto si sono portati anche i carabinieri e mezzi di soccorso inviati da Areu, Agenzia emergenza urgenza regionale, con tre ambulanze e un’automedica. Risulterebbe un ferito, un uomo di 68 anni, soccorso in codice giallo e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate per accertamenti.