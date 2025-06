Anche i vigili del fuoco del comando di Monza, insieme ai colleghi di Como e Milano, sono intervenuti sabato 21 giugno a Cermenate, nel comasco, in via Caragola, per lo spegnimento di un incendio, che ha coinvolto materiale all’interno di un’azienda specializzata nella lavorazione dei rifiuti.

Incendio: in fase di accertamento le cause

Un momento dell’intervento

Il personale ha impiegato per riportare la situazione alla normalità mezzi antincendio ed autobotti. Le operazioni sono state complicate dalla natura del materiale, ma la tempestività dell’azione ha consentito di contenere le fiamme. Sono seguite le attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.