Ilda Boccassini attesa ad Agrate per parlare di mafie

Ospite d’onore al Centro Culturale Achille Grandi per parlare di mafie. Nella sede dello storico sodalizio di Agrate è attesa per venerdì 19 maggio alle 18 Ilda Boccassini ex procuratrice aggiunta milanese con alle spalle una lunga carriera ed esperienza proprio sul tema.

Ilda Boccassini e la visita al centro culturale Achille Grandi

Tra le sue più famose operazioni l’ex magistrato assieme al sostituto procuratore Marcello Tatangelo, ha coordinato le indagini che hanno portato il 22 dicembre 2015, la Direzione distrettuale antimafia di Milano, all’arresto dopo 32 anni di Rocco Schirripa uno dei presunti autori materiali dell’assassinio del giudice Bruno Caccia avvenuto nel 1983 a Torino per mano di sicari della ‘Ndrangheta. Dal 2019 Boccassini è in pensione e per la prima volta è ospite nella Brianza Est.