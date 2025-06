Il Nuovo Sindacato Carabinieri: “A Monza nessuna risposta dal Comune per il problema parcheggi riservati al Comando”

Trascorsi tre mesi il Nuovo Sindacato Carabinieri torna su problema della scarsità di parcheggi auto riservati ai carabinieri del Comando provinciale di Monza, in via Volturno. Il sindacato attraverso la segreteria regionale esprime “Forte disappunto nei confronti dell’Amministrazione comunale di Monza” visto che, nonostante in un incontro, “il sindaco Paolo Pilotto si era detto disponibile ad accogliere le richieste di NSC Lombardia” il problema non sarebbe stato risolto.

Monza, il disappunto del sindacato carabinieri: “Sindaco disponibile ma nessun intervento”

All’incontro ufficiale con i primo cittadino, sollecitato dal sindacato “al fine di individuare un rimedio, anche temporaneo, per alleviare le difficoltà, in attesa della realizzazione della nuova caserma dell’Arma”. il 12 marzo, aveva partecipato il segretario generale regionale Davide Modarelli. “La segreteria regionale NSC aveva avanzato alcune proposte che, pur non prevedendo una risoluzione definitiva, avrebbero comunque garantito un numero aggiuntivo di stalli di sosta per i militari, senza incidere sulla disponibilità di parcheggi destinati ai cittadini – dice Modarelli – ma purtroppo, malgrado l’attenzione e le rassicurazioni riservateci, a oggi non vi è nulla di nuovo dal fronte comunale: il problema persiste e all’orizzonte non sembra profilarsi alcuna soluzione. Eppure il personale – conclude – continua a svolgere per la cittadinanza un servizio essenziale, malgrado il disinteresse e l’inerzia da parte di chi dovrebbe impegnarsi a risolvere i disagi e le difficoltà dei colleghi”.