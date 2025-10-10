Il generale Mini a Monza con “La Nato in guerra”

“La Nato in guerra” è il titolo del volume scritto dal generale Fabio Mini che sarà presentato domenica 12 ottobre alle 17.30 allo Sporting club di viale Brianza a Monza. Fabio Mini è generale di corpo d’armata dell’esercito italiano, collabora con le riviste Limes e Geopolitica e dal 1989 al 2024 ha pubblicato e curato una ventina di libri sulla guerra. Il libro analizza come l’Alleanza Atlantica, nata come strumento difensivo, si sia progressivamente trasformata in un attore bellico globale. Dopo la fine della guerra fredda, secondo l’autore, la Nato ha moltiplicato i “nemici” e ampliato il proprio interventismo, fino a vivere in una condizione di guerra permanente. Il libro denuncia i rischi di questa deriva e invita a ripensare l’Alleanza, tornando al significato originario del suo trattato istitutivo.

Il generale Mini a Monza allo Sporting club

«Portare a Monza una voce autorevole su alleanze, sicurezza e conflitti è un servizio al nostro sodalizio e alla nostra comunità – spiega Carlo Cappuccio, presidente dello Sporting club Monza – spero tanto sia un invito a guardare oltre i titoli, oltre i rispettivi schieramenti, ovvero leggere le dinamiche storiche e strategiche che orientano le scelte dei governi e incidono inesorabilmente sulla vita delle persone. Spero molto in un dialogo serio ma accessibile, che aiuti a comprendere meglio una situazione geopolitica alquanto complessa. Lo Sporting club Monza vuole tornare a essere un luogo di confronto culturale e civile, fermo restando che la qualità del dibattito pubblico nasce poi dall’ascolto e dal rispetto delle diverse prospettive».

L’iniziativa è gratuita, su prenotazione ed è aperta a tutti. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del club o scrivere a eventi@sportingclubmonza.it.