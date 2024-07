Grazie alla Don Giulio Farina un tocco d’arte per umanizzare le cure al San Gerardo di Monza

La bellezza dell’arte per umanizzare le cure. L’associazione Don Giulio Farina, punto di riferimento per i malati oncologici in cura all’ospedale San Gerardo, ha fatto da tramite tra alcuni artisti e la Struttura complessa di oncologia, diretta dal professor Diego Cortinovis, per arricchire con opere d’arte gli spazi del Day hospital oncologico e per finanziare nuovi progetti dedicati agli utenti.

Diciannove le opere donate da Sauro Marchesini, Maria Cristina Azzarello, Monica Fossati, Michela Casiraghi, Patrizia Lovati: sculture, quadri, pannelli, realizzati con tecniche diverse: dall’acrilico all’olio, dalla carta al kintsugi, la tecnica giapponese usata per riparare le ceramiche riunendo i frammenti dando loro un aspetto nuovo attraverso le cicatrici impreziosite dall’oro.

Monza, e con la Don Giulio Farina raccolta fondi per percorsi diagnostici oncologici

E non è tutto. Grazie a una cena di beneficenza che si è svolta lo scorso 20 giugno, l’associazione Don Giulio Farina ha promosso una raccolta fondi per finanziare alcuni percorsi diagnostici dedicati alla prima fase di valutazione dei pazienti oncologici. “Ringrazio gli artisti per la generosità e la sensibilità che hanno dimostrato donando le proprie opere a favore del progetto di umanizzazione delle cure – sottolinea il presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Claudio Cogliati -. L’impegno e la creatività di questi donatori non solo arricchiscono il nostro mondo culturale, ma contribuiscono a rendere l’esperienza di cura più umana e dignitosa per molti. Un ringraziamento particolare va all’Associazione Don Giulio Farina, che con dedizione e passione si impegna tutti i giorni a favore dei nostri pazienti”.