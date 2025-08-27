A Giussano, nella frazione di Paina, in via Pizzo Scalino, la mattina di mercoledì 27 agosto, poco dopo le 6.30, un camionista di 50 anni è stato trovato senza vita. L’uomo, di origine straniera, aveva terminato il suo lavoro nella serata di martedì 26 agosto, scaricando la merce, e aveva deciso di trascorrere la notte all’interno del tir, rimasto parcheggiato lungo la strada. La sua presenza in quell’area non aveva destato alcuna preoccupazione, essendo una pratica comune tra gli autisti di lungo raggio che spesso scelgono di riposare direttamente nella cabina del mezzo. All’alba, però, la situazione è cambiata drammaticamente. L’allarme è scattato intorno alle 6.40. La centrale operativa dell’Areu ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. I soccorritori hanno raggiunto via Pizzo Scalino, al civico 2, poco prima delle 7. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Tragedia: anche i carabinieri presenti sul posto

Da quanto emerso, il camionista sarebbe stato colpito da un malore improvviso. È stato trovato fuori dal suo camion, un mezzo con rimorchio olandese, già privo di vita. I soccorsi, con il supporto della Croce Bianca di Mariano, sono stati rapidi ma non hanno potuto cambiare l’esito di quanto accaduto. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Seregno. I militari hanno svolto gli accertamenti di rito e raccolto le prime informazioni per ricostruire l’accaduto. La presenza delle Forze dell’ordine è stata necessaria per verificare la dinamica e chiarire le circostanze in cui il cinquantenne è stato trovato senza vita. La vicenda ha destato profonda impressione in città, dove la notizia si è rapidamente diffusa. Una tragedia silenziosa, avvenuta all’alba, che ha visto spegnersi improvvisamente la vita di un uomo che aveva terminato la giornata di lavoro e si era semplicemente fermato a riposare.