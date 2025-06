L’amministrazione comunale di Giussano, guidata dal sindaco Marco Citterio, ha approvato nei giorni scorsi un ulteriore stanziamento di 140mila euro da destinare a interventi di edilizia scolastica. La cifra si aggiunge ai 350mila euro già messi a bilancio nei mesi precedenti, portando così il totale degli investimenti estivi per le scuole cittadine a 490mila euro. Un impegno concreto, che testimonia la volontà del Comune di intervenire in modo puntuale ed efficace sugli edifici scolastici, migliorandone le condizioni strutturali e funzionali. Le risorse serviranno infatti per eseguire, in concomitanza con la fine delle lezioni, opere funzionali a migliorare lo svolgimento della didattica e ad accogliere gli alunni in spazi riqualificati e migliori da un punto di vista sia dell’estetica che della fruibilità.

Scuole: priorità alle messe in sicurezza a livello strutturale

Particolare attenzione sarà riservata alla messa in sicurezza della copertura della scuola dell’infanzia Piccole Tracce, una delle priorità individuate dai tecnici comunali: il cantiere aprirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di concludere gli interventi entro l’estate 2025, in modo da garantire la piena operatività della struttura all’avvio del nuovo anno scolastico. La parte più significativa dei fondi sarà destinata alla sistemazione delle coperture e al consolidamento delle strutture portanti in diversi plessi scolastici del territorio. Le scuole interessate dagli interventi appartengono ai tre livelli dell’istruzione obbligatoria: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Gli interventi in programma per quest’estate sono parte di una programmazione pluriennale che l’amministrazione Citterio ha fortemente voluto per riqualificare il patrimonio edilizio scolastico.

Scuole: pronto un milione di euro in un triennio

Il bilancio previsionale approvato dal Consiglio comunale prevede lo stanziamento di una cifra di rilievo: sul triennio 2025, 2026 e 2027 saranno effettuati interventi manutentivi pari a 1 milione di euro. Un piano che guarda al futuro e che intende rispondere in modo strutturale alle esigenze degli edifici scolastici, per garantire ambienti sicuri, confortevoli e funzionali alla crescita degli studenti. «Abbiamo intenzione di sfruttare appieno il periodo estivo, durante il quale è possibile operare in sicurezza considerata la sospensione dell’attività didattica, per eseguire interventi manutentivi e strutturali nelle scuole del territorio -sottolineano il sindaco Marco Citterio e l’assessore al Patrimonio Giacomo Crippa-. L’attenzione del Comune verso le scuole del territorio è massima, come dimostra un ammontare di risorse che sfiora il mezzo milione di euro, cifra che ci permetterà di rispondere alle esigenze manifestate dal personale docente e dagli alunni».