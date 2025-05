La giunta amministrativa di Giussano ha ufficialmente approvato la costituzione del distretto urbano del commercio, nel quale il Comune assume il ruolo di capofila e Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza assume il ruolo di membro attivo del partenariato. Il prossimo passo sarà quello di presentare alla Regione la domanda di riconoscimento del distretto e poter così avanzare richieste per accedere a fondi pubblici per la realizzazione dei progetti che si intendono portare avanti sul territorio. La costituzione del Duc è stata voluta dall’amministrazione comunale con l’intento di disporre di uno strumento utile per programmare, a livello locale, interventi che favoriscano lo sviluppo, la competitività e l’attrattività dell’economia locale. I distretti del commercio nascono su proposta di regione Lombardia (Dgr 10397/2009) per promuovere e finanziare la nascita ed il consolidamento di una politica di territorio innovativa in ambito commerciale, con la principale finalità di incentivare il commercio locale, favorendo il rafforzamento dell’identità dei luoghi urbani.

Distretto del commercio: le finalità del nuovo progetto

La giunta comunale ha anche approvato la relazione illustrativa, il programma di distretto (comprensivo del piano finanziario) e gli interventi previsti per la parte di propria competenza. Proprio per realizzare il programma pluriennale di interventi del distretto, verrà data vita a una cabina di regia che sarà composta da 2 rappresentanti dell’amministrazione comunale e da 2 rappresentanti di Confcommercio Imprese. Fra le azioni strategiche identificate in questa prima fase, figurano lo sviluppo dell’identità e notorietà del distretto, il potenziamento della competitività delle attività commerciali già oggi presenti, la vivacità e la conseguente attrattività del distretto per attirare nuovi consumatori e fidelizzare quelli attuali, la creazione di una rete condivisa fra operatori, la comunicazione e promozione dell’offerta commerciale, lo sviluppo di nuovi servizi (anche digitali) rivolti alle imprese e un costante monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese, con la possibilità di adattare le strategie in base ai risultati ottenuti per garantire il raggiungimento degli obiettivi.

Distretto del commercio: il commento degli amministratori

«La costituzione del distretto urbano del commercio ci consente di fotografare i punti di forza e di debolezza dell’offerta commerciale del nostro territorio -hanno riferito il sindaco Marco Citterio e l’assessora al Commercio Paola Ceppi-. Un punto di partenza che, in sinergia con Confcommercio, ci permetterà di sviluppare progetti attrattivi e qualificanti per il territorio, anche aderendo ai bandi della Regione per l’ottenimento di appositi fondi per il commercio cittadino».