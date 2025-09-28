Un nuovo percorso pedonale protetto, separato dalla carreggiata con la posa di un cordolo rialzato, che consentirà tutti gli spostamenti in piena sicurezza: hanno preso il via negli scorsi giorni una serie di lavori a Giussano, nel quartiere Consonno, che sono finalizzati a dotare il tratto di via IV Novembre compreso fra via Trieste e il confine col comune di Seregno di uno spazio di transito destinato alla mobilità sostenibile. I lavori vedranno la posa di un cordolo rialzato in direzione Seregno, separando così in modo chiaro e visibile la parte della strada destinata al transito dei veicoli dallo spazio destinato ai pedoni. Il nuovo percorso pedonale si affiancherà al canale scolmatore attualmente esistente e sarà appositamente segnalato con segnaletica verticale e orizzontale. Nel nuovo spazio pedonale sarà interdetta la sosta alle auto, eccezion fatta per gli stalli collocati all’esterno della sede stradale.

Sicurezza stradale: un’articolazione del nuovo piano strade

L’intervento rientra nell’ambito del primo lotto del cosiddetto piano asfalti 2025, un articolato piano di opere che si pone l’obiettivo di incrementare la sicurezza e la fruibilità delle strade per gli automobilisti e i pedoni. Nello specifico, il piano prevede una pluralità di manutenzioni sia nel capoluogo che nelle frazioni con puntuali interventi anche in prossimità di passaggi utilizzati per l’accesso ai plessi scolastici. L’obiettivo è migliorare le arterie a maggior intensità di traffico e le strade di collegamento urbano, garantendo una viabilità sicura ed efficiente.

Sicurezza stradale: la soddisfazione dell’assessore Crippa

Si tratta di «un intervento che risponde ad una esigenza della cittadinanza, in particolar modo dei residenti nella zona, con i quali è stata avviata una proficua collaborazione che ha portato ad una reciproca comprensione. Questo ha portato a studiare una progettualità che, per come verrà messa in atto, è compatibile con le abitazioni esistenti e con gli accessi carrabili», ha riferito Giacomo Crippa, assessore con delega ai Lavori pubblici. «La soluzione concertata con gli uffici comunali e condivisa con il comando di Polizia locale individua uno spazio pedonale affiancato, ma protetto, ad un’arteria strategica come è la via IV Novembre. Gli interventi permetteranno di raccordare i marciapiedi attualmente esistenti creando così un collegamento che dal centro di Paina permetterà di spostarsi, a piedi, fino a Seregno: un’opera che mancava e nella quale abbiamo creduto fortemente», ha concluso. Con la realizzazione del nuovo percorso, il quartiere Consonno potrà dunque contare su un’infrastruttura che unisce sicurezza e continuità, valorizzando la mobilità pedonale lungo un’arteria centrale di collegamento con Seregno.