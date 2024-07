È stato trasportato in codice verde all’ospedale per accertamenti il lavoratore di 43 anni caduto da un ponteggio nel cantiere per il rifacimento interno di un ristorante a Giussano. Sul posto mobilitazione di mezzi e soccorsi, fortunatamente la gravità si è ridimensionata col passare dei minuti.

In via Como si sono portati ambulanza, automedica e vigili del fuoco con tre mezzi, polizia locale e Ats.