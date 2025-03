Non solo un evento religioso, ma anche una prova importante di organizzazione di sicurezza e accoglienza. Al pari del Gp d’Italia o dei concerti.

Giubileo decanale a Monza: venerdì il tavolo tecnico in Questura del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

Il Giubileo decanale che si è svolto domenica ha richiamato a Monza 1.500 pellegrini da 25 parrocchie della città, di Brugherio e Villasanta. Molti sono arrivati a piedi, altri con i mezzi propri o con pullman.

È stato necessario quindi mobilitare il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Monza e della Brianza, che ha definito il piano della sicurezza con il coordinamento tecnico operativo del Questore di Monza e della Brianza, attraverso il tavolo tecnico che si era svolto venerdì in Questura.

Giubileo decanale a Monza: attenzione sulle aree di raccolta dei fedeli e sul percorso della processione

Grande attenzione quindi per le aree di raccolta dei fedeli, previste in piazza San Pietro Martire e in piazza duomo, e lungo il percorso della manifestazione religiosa che ha portato in processione il Crocifisso del Giubileo per le vie del centro con passaggio in via Carlo Alberto, all’arengario ed entrando in piazza Duomo attraverso via Monsignor Paolo Rossi.

Giubileo decanale a Monza: presidi fissi di controllo sulle vie d’accesso principali

Sono stati previsti presidi fissi di controllo sulle principali vie di accesso al centro cittadino, per evitare e impedire l’eventuale intrusione di mezzi non autorizzati in un’ottica antiterrorismo.

Giubileo decanale a Monza: le forze dell’ordine e di soccorso coinvolte

I servizi sono stati diretti da un funzionario della Polizia di Stato e disposti con ordinanza del Questore; hanno visto la partecipazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Monza, della Protezione Civile di Monza, dei Vigili del fuoco per far fronte a eventuali situazioni di emergenza, dell’Areu Lombardia per l’intervento sanitario e dei volontari messi a disposizione dal Duomo di Monza, per l’accoglienza dei fedeli.