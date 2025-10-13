Brianza Sud Cronaca

Giubileo, con Arpa Lombardia per parlare di comunicazione e ambiente: c’è anche monsignor Viganò

Ci sarà anche il monsignore vedanese Dario Edoardo Viganò tra i relatori dell'evento di Arpa Lombardia nel calendario promosso per il Giubileo 2025.
di
Regione Lombardia Palazzo Lombardia
Regione Lombardia Palazzo Lombardia

Ci sarà anche il monsignore vedanese Dario Edoardo Viganò, ordinario di Cinema a UniNettuno, tra i relatori dell’evento organizzato da Arpa Lombardia nel calendario promosso per il Giubileo 2025 (Filo verde per un Giubileo sostenibile).

Giubileo, con Arpa Lombardia per parlare di comunicazione e ambiente: l’evento

Mercoledì 15 ottobre a Milano, all’Auditorium Testori di Piazza Città di Lombardia, il dipartimento regionale per l’Innovazione, la Ricerca e la Sostenibilità di Arpa Lombardia ha organizzato una conferenza sul temaComunicazione e Ambiente, Etica e Sostenibilità”.

Testimonianze e riflessioni per parlare di comunicazione, etica e sostenibilità ambientale, con uno sguardo al linguaggio del cinema come strumento di sensibilizzazione. “Sarà un’occasione di confronto tra mondi diversi: religioso, scientifico e imprenditoriale“, spiega una nota.

Giubileo, con Arpa Lombardia per parlare di comunicazione e ambiente: i relatori

Ad aprire i lavori il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana con l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione. I relatori sono don Cristiano Re, delegato vescovile per la vita sociale e la mondialità nella Diocesi di Bergamo, Marco Bartoletti, responsabile di BB Spa, Stefano Petrillo, responsabile di Enjoy ricondizionati, Alessandra Ferraro, direttore di Rai Isoradio e monsignor Viganò. Modera il giornalista di Avvenire Pietro Saccò, conclusioni affidate al presidente Lucia Lo Palo e al direttore generale, Fabio Cambielli.

L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags