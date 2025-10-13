Ci sarà anche il monsignore vedanese Dario Edoardo Viganò, ordinario di Cinema a UniNettuno, tra i relatori dell’evento organizzato da Arpa Lombardia nel calendario promosso per il Giubileo 2025 (Filo verde per un Giubileo sostenibile).

Giubileo, con Arpa Lombardia per parlare di comunicazione e ambiente: l’evento

Mercoledì 15 ottobre a Milano, all’Auditorium Testori di Piazza Città di Lombardia, il dipartimento regionale per l’Innovazione, la Ricerca e la Sostenibilità di Arpa Lombardia ha organizzato una conferenza sul tema “Comunicazione e Ambiente, Etica e Sostenibilità”.

Testimonianze e riflessioni per parlare di comunicazione, etica e sostenibilità ambientale, con uno sguardo al linguaggio del cinema come strumento di sensibilizzazione. “Sarà un’occasione di confronto tra mondi diversi: religioso, scientifico e imprenditoriale“, spiega una nota.

Giubileo, con Arpa Lombardia per parlare di comunicazione e ambiente: i relatori

Ad aprire i lavori il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana con l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione. I relatori sono don Cristiano Re, delegato vescovile per la vita sociale e la mondialità nella Diocesi di Bergamo, Marco Bartoletti, responsabile di BB Spa, Stefano Petrillo, responsabile di Enjoy ricondizionati, Alessandra Ferraro, direttore di Rai Isoradio e monsignor Viganò. Modera il giornalista di Avvenire Pietro Saccò, conclusioni affidate al presidente Lucia Lo Palo e al direttore generale, Fabio Cambielli.