Già prenotabile il calendario 2026 della Polizia di Stato: il ritiro in Questura a Monza

Il calendario 2026 della Polizia di Stato già prenotabile sul sito dell'Ente: 8 euro per la versione da parete e 6 per quella da tavolo. Il ricavato per due finalità benefiche.
Il backstage del calendario 2026 della Polizia di Stato
“Un progetto artistico che racconta l’umanità dietro l’uniforme, costruito lungo un viaggio che ha attraversato l’Italia”: sul sito web dell’Ente (www.poliziadistato.it) è prenotabile il calendario 2026 della Polizia di Stato il sui ricavato delle vendite sarà destinato a due progetti solidali, il “Piano Marco Valerio” che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli gravemente malati e il progetto “Zambia” del Comitato italiano per l’Unicef, che cerca di garantire il “diritto all’acqua” agli abitanti del paese africano e in particolare ai bambini che vivono in condizioni di povertà e malnutrizione acuta.

Il calendario 2026 della Polizia di Stato: un viaggio in fotografia tra i servitori dei cittadini

“Occhi profondi, sguardi intensi, volti che trasmettono emozioni e stati d’animo” sono i protagonisti del Calendario realizzato dall’ Ufficio comunicazione istituzionale della Polizia di Stato. A immortalare quel che “mostra lo color del core”, come scrisse Dante, è stato quest’anno il collettivo di Ricordi Stampati di Milano formato da Settimio Benedusi e Guido Stazzoni.
“Si tratta di un progetto artistico – spiega la Questura di Monza – che racconta l’umanità dietro l’uniforme, costruito lungo un viaggio che ha attraversato l’Italia, da nord a sud, fatto di incontri autentici ed emozionanti”.

IL backstage del Calendario 2026 della Polizia di Stato

La narrazione visiva scelta dagli autori è doppia: da un lato la fotografia di gruppo, in uniforme, dall’altro, un ritratto in bianco e nero di una sola persona appartenente a quel gruppo. “Una tecnica semplice e potente per ricordare che dietro a ogni divisa c’è una persona, con la propria storia, emozione e umanità”, di donne e degli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno sono al servizio dei cittadini.

Il calendario 2026 della Polizia di Stato: 8 euro per la versione da parete e 6 euro per quella da tavolo

Questi i passaggi per prenotare il calendario della Polizia di Stato, giunto alla 26° edizione: occorre effettuare un bonifico su iban IT33I0306909606100000402776 intestato al “Comitato italiano per l’Unicef” o in alternativa un versamento sul conto corrente postale nr.745000 intestato a “Comitato italiano per l’Unicef” con causale del bonifico/versamento “Calendario della Polizia di Stato 2026”. Una volta in possesso della ricevuta del bonifico o versamento basta consegnarla all’Ufficio relazioni con il pubblico della Questura di di Monza e Brianza per ottenere l’opera, che costa 8 euro per la versione da parete e 6 euro per quella da tavolo.

