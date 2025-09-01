Già prenotabile il calendario 2026 della Polizia di Stato: il ritiro in Questura a Monza

“Un progetto artistico che racconta l’umanità dietro l’uniforme, costruito lungo un viaggio che ha attraversato l’Italia”: sul sito web dell’Ente (www.poliziadistato.it) è prenotabile il calendario 2026 della Polizia di Stato il sui ricavato delle vendite sarà destinato a due progetti solidali, il “Piano Marco Valerio” che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli gravemente malati e il progetto “Zambia” del Comitato italiano per l’Unicef, che cerca di garantire il “diritto all’acqua” agli abitanti del paese africano e in particolare ai bambini che vivono in condizioni di povertà e malnutrizione acuta.

Il calendario 2026 della Polizia di Stato: un viaggio in fotografia tra i servitori dei cittadini

“Occhi profondi, sguardi intensi, volti che trasmettono emozioni e stati d’animo” sono i protagonisti del Calendario realizzato dall’ Ufficio comunicazione istituzionale della Polizia di Stato. A immortalare quel che “mostra lo color del core”, come scrisse Dante, è stato quest’anno il collettivo di Ricordi Stampati di Milano formato da Settimio Benedusi e Guido Stazzoni.

“Si tratta di un progetto artistico – spiega la Questura di Monza – che racconta l’umanità dietro l’uniforme, costruito lungo un viaggio che ha attraversato l’Italia, da nord a sud, fatto di incontri autentici ed emozionanti”.

IL backstage del Calendario 2026 della Polizia di Stato

La narrazione visiva scelta dagli autori è doppia: da un lato la fotografia di gruppo, in uniforme, dall’altro, un ritratto in bianco e nero di una sola persona appartenente a quel gruppo. “Una tecnica semplice e potente per ricordare che dietro a ogni divisa c’è una persona, con la propria storia, emozione e umanità”, di donne e degli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno sono al servizio dei cittadini.

Il calendario 2026 della Polizia di Stato: 8 euro per la versione da parete e 6 euro per quella da tavolo

Questi i passaggi per prenotare il calendario della Polizia di Stato, giunto alla 26° edizione: occorre effettuare un bonifico su iban IT33I0306909606100000402776 intestato al “Comitato italiano per l’Unicef” o in alternativa un versamento sul conto corrente postale nr.745000 intestato a “Comitato italiano per l’Unicef” con causale del bonifico/versamento “Calendario della Polizia di Stato 2026”. Una volta in possesso della ricevuta del bonifico o versamento basta consegnarla all’Ufficio relazioni con il pubblico della Questura di di Monza e Brianza per ottenere l’opera, che costa 8 euro per la versione da parete e 6 euro per quella da tavolo.