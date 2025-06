Gelsia Ambiente, Cristina Fusco è il nuovo direttore generale

Cristina Fusco è il nuovo direttore generale di Gelsia Ambiente. Nominata dal consiglio di amministratore, prende il posto di Renato Pennacchia. “Una transizione programmata, che avviene nel segno della continuità e del rafforzamento del presidio sul territorio” dice la società in una nota, che descrive Fusco come una “professionista di consolidata esperienza nel settore dell’economia circolare”, che arriva da AMSA (Gruppo A2A) “e guiderà la società verso le prossime sfide, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e aprire nuovi fronti di innovazione e prossimità”.

Gelsia Ambiente, Fusco nuovo dg e differenziata all’80,87%

Intanto la raccolta differenziata per i 26 comuni serviti dalla società del perimetro AEB (Gruppo A2A), che ha diffuso le performance raggiunte nel 2024, ha raggiunto l’80,87%. La percentuale è lievemente cresciuta rispetto al 2023, quando era pari all’80,63%, decisamente superiore alla media nazionale, ferma al 66,6% e anche a quella lombarda (73,9%). “Un risultato – dice la società con sede a Desio – che conferma la solidità di un sistema costruito nel tempo, in stretta collaborazione con le amministrazioni locali e con il contributo fondamentale dei cittadini”. In pratica su oltre 191mila tonnellate di rifiuti urbani gestiti, quasi 154mila sono state avviate a recupero di materia.



“È il segno di un sistema che funziona – commenta Luigi Pelletti, presidente di Gelsia Ambiente – perché coinvolge attivamente Comuni, cittadini, scuole e imprese. Abbiamo investito in tecnologie tracciabili e piattaforme digitali, ma il vero motore resta il rapporto con il territorio. La raccolta differenziata è un comportamento collettivo. Serviamo quasi 490mila persone e sappiamo bene quanto sia fondamentale il loro contributo per raggiungere risultati come quello che presentiamo oggi”.