Funghi abusivi al mercato di Bovisio: sequestrati 50 chili di porcini

Maxi sequestro di funghi ai danni di venditori abusivi al mercato del mercoledì di Bovisio Masciago. La Polizia locale ha rinvenuto 50 chili di porcini venduti senza autorizzazione da parte di ambulanti di via Paganini. La Locale bovisiana, che da settimana sta effettuando controlli sulla sicurezza alimentare con accertamenti tra i commercianti che esercitano la loro attività in sede fissa e quelli ambulanti, nel giorno di mercato è andata a vare verifiche sui permessi tra le bancarelle.

Funghi abusivi al mercato di Bovisio: controli della polizia locale

L’attenzione, in particolare, a questo giro è stata concentrata sui funghi. Leccornie tipicamente autunnali possono nascondere dei rischi sia per chi vende che per chi li compra: richiedono sempre precauzioni e conoscenza della materia, a tutela del consumatore. Su quattro stalli di ortofrutta regolarmente utilizzati al mercato cittadino, tre titolari non sono stati in grado di esibire la Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività che la normativa impone per la vendita dei funghi. I venditori hanno esibito tutte le abilitazioni per le attività commerciali, ma per i funghi è richiesta una sorta di “patentino” di cui i controllati non possedevano evidentemente.

Gli agenti, di conseguenza, non hanno potuto fare altro che sequestrare l’intero carico di 50 chili di funghi totali d elevare sanzioni per un migliaio di euro, 344 euro per ogni singolo multato.