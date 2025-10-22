Fastweb down, problemi anche a Monza e Brianza: guasto risolto

Un disservizio segnalato da molti utenti anche a Monza e in Brianza: Fastweb ha risolto nel primo pomeriggio di mercoledì 22 ottobre il problema che ha interessato la rete fissa mettendo fuori uso telefoni e reti internet.

“L’evento è stato causato da un problema di risoluzione Dns – è stato specificato – che ha temporaneamente impedito l’accesso ad alcuni servizi e siti web“. I tecnici si sono attivati per ripristinare la piena operatività, ma le segnalazioni sui social non sono mancate. Soprattutto da parte di chi svolge la sua attività lavorativa da casa.

Fastweb down, problemi anche a Monza e Brianza: in via di risoluzione dalle 14

La società ha informato che già alle 14, la maggior parte dei clienti aveva visto i propri servizi di connettività fissa tornare a funzionare regolarmente. Una parte limitata dei sistemi interni ha richiesto interventi aggiuntivi, ora in fase di completamento.

Fastweb “si scusa per il disagio arrecato e conferma il proprio impegno nel garantire la massima affidabilità e continuità dei servizi” fa sapere la società.

Fastweb down, problemi anche a Monza e Brianza: le associazioni consumatori

Le associazioni di consumatori Assoutenti e Codacons hanno protestato ipotizzando una forma di indennizzo, studiata dalle società telefoniche, per chi subisce i disservizi.