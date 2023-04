Esce dal carcere e rapina dell’auto una coppia minacciandoli con la siringa

Era stato scarcerato da un paio di giorni e ha deciso che fosse arrivato il momento di rapinare due persone dell’auto minacciandoli con una siringa. Un colpo durato poco, quello di un 50enne di Monza che rapinato la coppia a Frosinone, a fine marzo: l’uomo è stato fermato poco dopo da una pattuglia allertata dai passanti ed è risultato essere l’autore di una serie di rapine commesse nei negozi di zona Sobborghi. Rapine che sono, peraltro, le ragioni della carcerazione.

Nei suoi confronti la questura di Monza ha aggiunto alle denunce un avviso orale, misura di prevenzione permanente adottata nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi socialmente per la reiterata commissione di condotte antisociali.

Monza, due 30enni, le dosi di hashish

Lo stesso provvedimento è stato preso nei confronti di un 30enne di Monza, conosciuto come assuntore di droga, fermato nel corso un un servizio antispaccio nei giardini pubblici. Controllato nel parchetto di via Vasari, angolo Previati, non lontano dallo stadio, è stato trovato in possesso di hashish già confezionato e pronto per la cessione: anche per lui avviso orale e segnalazione all’autorità giudiziaria poiché ha violato la libertà vigilata a cui era sottoposto per maltrattamenti e violenze nei confronti della compagna.

Hashish è stato trovato diviso in dosi anche addosso a un altro 30enne di Monza, scoperto con droga in tasca in piazza Garibaldi, di fronte al tribunale, davanti a un bar. Nei suoi confronti la questura ha emesso un divieto di accesso ai locali pubblici della piazza per un anno: se l’uomo, già arrestato e condannato per analoghi reati nel 2022, dovesse violare il divieto impartito, risponderebbe con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Questura: i provvedimenti della settimana

Il questore della Provincia di Monza e Brianza Marco Odorisio, nell’ambito delle attività di prevenzione dei reati e delle condotte socialmente pericolose ha disposto nel corso della settimana l’applicazione di 7 misure di prevenzione personali: 1 ammonimento per violenza domestica, 3 fogli di via obbligatori dal capoluogo, 2 avvisi orali e 1 divieto di accesso ai pubblici locali.

I provvedimenti cautelari sono stati istruiti e notificati dagli agenti della Divisione polizia anticrimine della questura, sulla base degli interventi e segnalazioni pervenute dalle pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – Squadra volanti impegnate nei dispositivi di controllo e vigilanza del territorio.