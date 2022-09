Elezioni, i sindaci del Pd a Monza con Enrico Letta: “Questa è una città simbolo”

Mobilitazione a Monza dei sindaci del Partito democratico prima delle elezioni politiche del 25 settembre: il segretario nazionale Enrico Letta e centinaia di sindaci dem per l’iniziativa “I Comuni per l’Italia” in quella che lo stesso Letta ha definito “città simbolo“. “Simbolo perché è una città in cui il centrosinistra ha vinto a dispetto dei sondaggi e dei pronostici” ed è quello che il partito conta di fare tra una settimana.

I sindaci del Pd a Monza, Pilotto: “Qui una coalizione coraggiosa”

Piazza Roma, sotto l’arengario, gremita di sindaci Pd, militanti e non solo. A parlare proprio i primi cittadini, a partire da Paolo Pilotto che lo scorso giugno ha vinto al ballottaggio contro il centrodestra di Dario Allevi. “Sono sindaco di una coalizione coraggiosa – ha detto – che ha vinto al termine di un percorso lungo e condiviso, in cui il programma è stato scritto insieme, che ha dialogato con la città e che ha scelto di evitare qualsiasi aggressività”.

Enrico Letta a Monza il 18 settembre

I sindaci del Pd a Monza, applausi per Ricci di Pesaro

Applausi per Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, città delle Marche travolte dal maltempo nell’ultima settimana, che ha ricordato le vittime, il bambino ancora disperso e ha chiesto “cosa occorre ancora perché il tema ambientale sia messo al centro dell’agenda politica di tutti”. “Questa è la piazza del buongoverno – ha aggiunto parlando di Monza e dei sindaci del centrosinistra – e deve essere la piazza della riscossa, perché città come questa e Verona raccontano che non è impossibile vincere”. Al microfono, tra gli altri, anche Nico Acampora, il fondatore di PizzAut e vicesindaco di Cernusco.