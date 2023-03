Ecomtek, l’azienda dei ventenni: dalla cameretta di casa al fatturato di 600mila euro

Magazzino, uffici, set fotografico, macchine per l’imballaggio e la gestione delle spedizioni: l’e-commerce torna all’antico e da virtuale torna a essere reale. E’ questa la filosofia di Ecomtek: un’azienda creata da tre ventenni. Nati sul web nel 2018 “nella cameretta di casa”, in pochi anni si sono trasformati in una start up di successo con un fatturato di 600mila euro che oggi vende in tutta Italia e nel mondo. E ora, il salto di qualità: una sede operativa inaugurata sabato a Varedo, nella zona industriale di via Pavia, alla presenza del sindaco, Filippo Vergani. Un quartier generale con una mission forte: mettere a disposizione del mondo dell’e-commerce una base concreta. Una infrastruttura a disposizione di chiunque abbia idee da proporre al mercato. Una proposta per tanti, ma non per tutti. L’asticella è alta: i progetti che passano sono solo quelli fondati su principi di etica e di sostenibilità ambientale.

Ecomtek l’azienda e-commerce dei ventenni: nuova sede operativa a Varedo

Così Claudio Morsellino, 23 anni, Michael Mattioli, 22 anni, Daniele Oltolini, 22 anni, tutti già con precedenti esperienze nel mondo del digitale, hanno deciso di fare il salto di qualità. Con loro c’è anche Antonio Viviano, 54 anni, una vasta esperienza in società hi-tech. «Siamo una delle poche start-up di servizi digitali in Brianza – spiega Morsellino – che in pochi anni è riuscita a realizzare una sede fisica, con un’area dedicata alla logistica». Il punto di forza su cui puntare è la disponibilità di spazi, mezzi e tecnologie in grado di imprimere una spinta qualitativa all’esperienza dell’e-commerce, che non è più solo marketing ma ha anche una forte spinta etica e ideale: «Il nostro obiettivo – aggiunge Mattioli – è ottenere la massima qualità sui prodotti venduti. Chiediamo che tutto sia certificato: materiali, provenienza ma anche rispetto di parametri come il rispetto dei lavoratori e l’assenza di sfruttamento umano».

Ecomtek di Varedo, c’è anche Ricostruiamo il Pianeta

All’interno di Ecomtek è stata sviluppata una divisione che si occupa in maniera specifica di formazione, con il marchio e-university, seguita da Claudio Morsellino. L’expertise di Ecomtek è stata messa a disposizione di diversi brand che operano in svariati settori: Shopify, e-Logistic, Soraya the label, gelée italia, Assintel, Nte (New technology equjipment). Tra questi spicca Ricostruiamo il Pianeta. Si tratta di un progetto che offre la possibilità di piantare un albero a proprio nome attraverso l’acquisto di un bracciale. Appoggiandosi ad associazioni come One Tree Planted, Alessia Cogliati, a capo del progetto, ha ottenuto la piantumazione di 85.453 alberi nel mondo.