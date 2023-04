Due minori investiti ad Arcore in 20 minuti

Due investimenti di pedoni minorenni nel giro di 20 minuti ad Arcore. Nel tardo pomeriggio di giovedì 6 aprile si sono verificati due incidenti tra via San Martino e via Umberto I ai danni rispettivamente di un ragazzo di 16 anni e di una ragazza di 14 anni. Il primo investimento è avvenuto bverso le 17.45 lungo la strada che porta al centro sportivo e alle piscine arcoresi, dove il giovane è stato urtato da una vettura e sul posto si sono portati addirittura in codice rosso un’ambulanza e un’auto medica.

Due minori investiti e i soccorsi sul posto

Fortunatamente però le condizioni del ferito sono apparse meno gravi ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale. Mentre poco dopo le 18 è stata urtata una ragazza in via Umberto I e anche in quel frangente sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza in codice giallo. In entrambi i casi si sono portati sul posto anche i carabinieri per i rilevamenti di rito e per ricostruire l’esatta dinamica degli incidenti.