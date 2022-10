Donna dell’anno Fidapa: premiata anche la giornalista Laura Marinaro

«Riavvolgo il filo del tempo e ripenso alle fatiche che ha fatto la nostra generazione di donne per studiare e poi per affermarsi, oggi potremmo avere un premier donna ed è già una grande conquista anche se nel nostro Paese c’è ancora molto da fare per la vera parità di genere». Lo ha detto Letizia Moratti mercoledì 5 ottobre quando in Sala Alessi del Comune di Milano è stata premiata come Donna dell’anno 2022 dalla Fidapa Milano, la grande federazione di donne che conta 10mila socie in Italia e migliaia nel mondo e che si batte per la parità di genere.

Donna dell’anno Fidapa, presenti alla premiazione

Una cerimonia molto emozionante quella che si è svolta al comune di Milano e alla quale hanno partecipato Antonietta Spinella, presidente di Fidapa Bpw Italy Milano, Fiammetta Perrone, presidente nazionale collegata in streamingm e Diana De Marchi, consigliera di pari opportunità al Comune di Milano.

Premio Fidapa Donna dell’anno Laura Marinaro e Letizia Moratti

Donna dell’anno Fidapa, tutti i riconoscimenti dell’11esima edizione

Per l’11esima edizione del prestigioso riconoscimento a donne che si sono distinte nei loro ambiti di competenza e ad un uomo che ha sempre sostenuto la parità di genere, sono state premiate: Letizia Moratti come vicepresidente del Consiglio regionale e donna politica da anni, ma anche come donna impegnata nel volontariato, Laura Zancanella, stilista lecchese che si avvale di laboratori a chilometro zero per le sue creazioni tutte made in Italy, Angela Rossana Giove, direttore dell’Ats Milano e ideatrice del progetto “spazio blu” nelle carceri, Laura Caradonna, presidente della Consulta per le donne del Comune di Milano, Laura Marinaro, giornalista e cronista di nera (nonché collaboratrice de Il Cittadino) sempre impegnata nel raccontare sia le donne vittime di violenza che i papà vessati dal sistema delle separazioni e da anni anche molto impegnata sul territorio monzese come socia di Fidapa Modoetia Corona Ferrea, infine il colonnello della Guardia di Finanza Natalia Vescovo. Un premio alla memoria è andato al giornalista Mario Pappagallo, scomparso da poco. A ricevere il riconoscimento i figli molto commossi.