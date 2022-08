Divampa incendio nel centro storico di Lissone: intervento dei Vigili del fuoco in una casa di corte

Incendio nel centro storico di Lissone: vigili del fuoco in via Assunta nella mattinata di giovedì 4 agosto. Operazioni necessarie per domare le fiamme divampate dal tetto di uno stabile. Il principio di incendio ha interessato una porzione di copertura di una casa di corte all’angolo tra via Assunta e via Gramsci. Immediata, dopo pochi minuti, la telefonata alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza che ha prontamente allertato due squadre di soccorso. Sul posto si sono quindi recati i vigili del fuoco del distaccamento di viale Martiri della Libertà di Lissone con un’autopompa e un modulo di supporto. I volontari hanno operato per spegnere il principio di incendio e per mettere in sicurezza l’edificio. Per questioni di sicurezza il transito è stato interdetto. La strada, nel tratto compreso tra via Verri e via Gramsci, è stata infatti chiusa al traffico e le auto in arrivo da via Palazzine hanno dovuto necessariamente svoltare a destra in via Verri verso piazza IV Novembre e via Garibaldi. Non vi sarebbero feriti, ma solo danni strutturali.