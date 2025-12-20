Monza Cronaca

Disostruzione, soccorso per traumi e uso del defibrillatore: corso gratuito a Monza

Giornata di formazione gratuita con prenotazione obbligatoria organizzata dalla Associazione Salvagente a Monza
L’associazione Salvagente di Monza torna a teatro per una nuova giornata di formazione. L’appuntamento è per domenica 21 dicembre a Monza al teatro Villoresi di piazza Carrobiolo, dalle 10.45 alle 13.

Un programma fitto di informazioni: dalla chiamata di emergenza al 112 e cosa fare mentre i soccorsi sono in arrivo, alle manovre di disostruzione su adulti e bambini. Ma anche le emergenze quotidiane: cosa fare in caso di convulsioni nei bambini, traumi cranici, ustioni, svenimenti. E infine come usare in modo corretto il defibrillatore. I partecipanti potranno anche cimentarsi con prove pratiche (gratuite) sui manichini messi a disposizione da Salvagente.

A Monza il corso gratuito di Salvagente su disostruzione pediatrica e non solo

Un evento completamente gratuito. «Non aspettare che accada qualcosa per desiderare di aver saputo cosa fare», sollecitano gli organizzatori. L’invito è aperto a tutti. Occorre però iscriversi alla mattinata prenotando il proprio posto gratuito direttamente sul sito salvagenteitalia.org.

Si tratta del primo appuntamento del nuovo tour che toccherà poi molte altre città italiane a partire dal prossimo mese: Bergamo, Napoli, Palermo, Pavia, Bologna, Torino, Taranto e Trento, un evento al mese fino a luglio.

Nata nell’anno dei due presidenti e dei tre papi. Scrivo per il Cittadino dal 2009, prima solo per l’edizione cartacea poi per la tv e il sito per cui realizzo anche servizi video. Mi occupo di chiesa locale, cronaca, volontariato, terzo settore, carcere. Con l’associazione Carcere Aperto nel 2011 ho realizzato insieme al fotografo Antonio Pistillo la mostra “Guardami”, dove abbiamo raccontato le storie dei detenuti della casa circondariale di Monza.

