Disostruzione, soccorso per traumi e uso del defibrillatore: corso gratuito a Monza

L’associazione Salvagente di Monza torna a teatro per una nuova giornata di formazione. L’appuntamento è per domenica 21 dicembre a Monza al teatro Villoresi di piazza Carrobiolo, dalle 10.45 alle 13.

Un programma fitto di informazioni: dalla chiamata di emergenza al 112 e cosa fare mentre i soccorsi sono in arrivo, alle manovre di disostruzione su adulti e bambini. Ma anche le emergenze quotidiane: cosa fare in caso di convulsioni nei bambini, traumi cranici, ustioni, svenimenti. E infine come usare in modo corretto il defibrillatore. I partecipanti potranno anche cimentarsi con prove pratiche (gratuite) sui manichini messi a disposizione da Salvagente.

A Monza il corso gratuito di Salvagente su disostruzione pediatrica e non solo

Un evento completamente gratuito. «Non aspettare che accada qualcosa per desiderare di aver saputo cosa fare», sollecitano gli organizzatori. L’invito è aperto a tutti. Occorre però iscriversi alla mattinata prenotando il proprio posto gratuito direttamente sul sito salvagenteitalia.org.

Si tratta del primo appuntamento del nuovo tour che toccherà poi molte altre città italiane a partire dal prossimo mese: Bergamo, Napoli, Palermo, Pavia, Bologna, Torino, Taranto e Trento, un evento al mese fino a luglio.