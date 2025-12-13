Desio, un Ufficio mobile della Polizia locale per raggiungere tutti i quartieri

Centoventi operatori attivi sul territorio di Monza: uno ogni mille monzesi, come prevede una legge regionale. Desio, invece, con appena 29 tra ufficiali e agenti su una popolazione di quasi 42mila abitanti, è sotto organico. Un problema storico per questa città che ora il nuovo comandante della Polizia locale, Giuseppe Falcone, in collaborazione con il sindaco, Carlo Moscatelli, e l’assessore alla Sicurezza, Fabio Arosio, si impegnano a superare con l’assunzione di nuovi agenti. Un processo lungo che non si esauirrà in pochi anni.

Intanto, un’ottima soluzione per assicurare presenza capillare aul territorio, è l’ufficio mobile. Costato 80mila euro, il nuovo mezzo è in grado di spostarsi ovunque, arrivando dove le emergenze sono più acute e facendo “sentire” la presenza delle forze dell’ordine nei quartieri più difficili, come per esempio piazza Giotto nella frazione San Giorgio. Utile un presidio mobile anche per contrastare problemi cronici come l’abbandono selvaggio dei rifiuti, la malamovida notturna e diurna, la sicurezza su strada. Problemi che portano la Polizia Locale a stringersi ancora di più attorno ai suoi cittadini:

«Come polizia, lavoreremo sulla prossimità», ha dichiarato il comandante Giuseppe Falcone, promosso dalla carica di vice a inizio dicembre. Da qui all’acquisto di un furgone da usare come ufficio mobile che presiederà i quartieri periferici della città, il passo è stato breve. L’investimento di 80mila euro per l’acquisto del mezzo in dotazione alla polizia municipale dovrebbe supplire alla carenza dell’organico. L’ufficio mobile sarà presente in altre quattro di Desio, fungendo sia da presidio sia da centro di raccolta per informazioni, denunce e di assistenza al cittadino che ne faccia richiesta.

Anche Carlo Moscatelli, sindaco di Desio, ha aggiunto: «La sicurezza – ha detto Moscatelli – è un elemento civile. È importante che sia percepita come tale, soprattutto da parte dei cittadini». La scelta di acquistare l’ufficio mobile era stata fatta dell’ex sindaco Simone Gargiulo (centrodestra).