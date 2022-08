Desio, storico cambio di nome: il PalaDesio si chiamerà PalaFitLineDesio

Storico cambio di nome per il PalaDesio. L’impianto sportivo di largo Azzurri d’Italia a Desio, per anni legato al brand del Banco di Desio a partire da settembre si chiamerà PalaFitLineDesio. Merito della PM International Srl, l’azienda leader nello sviluppo e nella distribuzione di prodotti di alta qualità per la salute, il fitness e la bellezza, con sede a Desio, con cui collabora Antonello Riva, ex giocatore della Nazionale di basket. Grazie alla sua sponsorizzazione che ha superato per valore economico quella di tutti gli altri, si è aggiudicata il diritto di essere il main sponsor del palasport desiano: con i suoi circa 7mila posti, la seconda struttura sportiva più capiente della Lombardia, dopo il Forum di Assago. L’accordo ha avrà il valore di un anno e potrà essere rinnovato.

Ha avuto successo l’intuizione dell’assessore allo sport, Luca Ghezzi, che nel giugno scorso aveva chiesto al Comune di lanciare una manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di sponsor con cui rilanciare il palasport e finanziare il suo rinnovamento. Con un’offerta di 45.500 euro all’anno – oltre il doppio della base di 20mila richiesta dal Comune – l’azienda ha vinto la partita aggiudicandosi il privilegio del naming dell’impianto. In totale, il Comune ha raccolto 55 mila euro dalla sponsorizzazione dell’impianto: saranno utilizzati per investimenti e per sostenere i costi di gestione della struttura sportiva.

PalaFitLine Desio potrà quindi installare quattro grandi insegne luminose sull’l’impianto. Potrà anche adeguare la cartellonistica stradale che lo indica. Un’opportunità straordinaria per farsi conoscere dal grande pubblico e fare un’enorme pubblicità al suo brand.

«Fondamentale – commenta Ghezzi – la collaborazione tra pubblico e privato per raggiungere importanti obiettivi. L’azienda – aggiunge – ha chiesto la possibilità di usufruire gratuitamente dell’impianto in una giornata, almeno una volta nell’arco della durata annuale del periodo di sponsorizzazione». E ha fissato per domenica 18 settembre il suo congresso nazionale, con già mille persone che hanno aderito.

Presente sul territorio desiano da diversi anni, PM International Italia è la filiale in Italia, con sede a Desio, della PM International AG, tra le top 15 a livello mondiale su più di 22mila aziende di vendita diretta che fondano il proprio business sul network marketing, con oltre 40 filiali in tutto il mondo. Il suo sistema di distribuzione si affida invece al contatto diretto con il cliente, consentendo una comunicazione diretta sui vantaggi e i risultati del prodotto. Tra i prodotti più conosciuti dell’azienda c’è la linea FitLine per lo sport. PM International distribuisce inoltre integratori alimentari utilizzata anche da campioni dello sport ad alto livello. Distribuisce inoltre anche prodotti di cosmesi con la linea Skin.

Tramite PM We Care, la Fondazione di beneficienza, è impegnata in progetti benefici da quasi 20 anni. L’obiettivo da raggiungere fino al 2023 è sponsorizzare 5.000 bambini e migliorare l’esistenza a 700mila persone, sostenendo le loro famiglie e le comunità a lungo termine.