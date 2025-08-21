Desio, preso il piromane che aveva incendiato tre auto

E’ evaso dagli arresti domiciliari per andare a dare fuoco a tre auto, danneggiandone una quarta. Tre auto ridotte a carcasse incenerite e una quarta seriamente danneggiata. L’incendio accaduto nella notte tra il 10 e l’11 agosto aveva suscitato forte preoccupazione negli abitanti del quartiere tra via Alfieri e via Cantù.

Ora, dopo dieci giorni di indagini, i carabinieri di Desio sono riusciti ad accertare che il rogo è stato doloso e a rintracciare il responsabile: è stato denunciato per incendio doloso ed evasione dagli arresti domiciliari un uomo di 50 anni, di Desio. Il 50enne era l’utilizzatore di una delle vetture parcheggiate. Dopo una perquisizione nella sua casa, i militari hanno trovato alcuni abiti indossati dall’autore dell’incendio, ripreso dalle telecamere a circuito chiuso installate sulla via.

L’uomo, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, si è procurato una tanica e ha cosparso di benzina la sua auto, incendiando la vettura che aveva in uso. Le fiamme si sono rapidamente propagate, distruggendo anche le altre auto parcheggiate a fianco. In passato l’uomo era già stato denunciato per un reato simile.