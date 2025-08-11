Desio, paura in via Alfieri: bruciate tre auto in sosta

Un incendio, nella notte dell’11 agosto, ha completamente distrutto tre auto in sosta. Una quarta è rimasta in parte danneggiata, e anche alcuni alberi sono stati inceneriti dalle fiamme. Il rogo è divampato pochi minuti dopo la mezzanotte. E’ accaduto a Desio, in via Vittorio Alfieri. Ancora da chiarire se l’incendio sia stato doloso oppure sia stato provocato da un corto circuito innescato nell’impianto elettrico di una delle vetture parcheggiate.Le indagini sono ancora in corso. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono innescate da uno dei mezzi, poi si sono propagate alle altre due.

Desio, paura in via Alfieri: indagini in corso per capire se il rogo è doloso

I Vigili del fuoco di Desio, Seregno, Lissone, Bovisio Masciago e Monza sono intervenuti in modo tempestivo. E’ stato necessario un elevato impiego di mezzi: un’autopompa con serbatoio, un’autobotte e numerosi uomini, Sul posto anche i carabinieri di Desio. E’ stato necessario lavorare per circa due ore prima di riuscire a domare gli ultimi focolai. Paura anche nel quartiere della città, densamente popolato, nonostante fosse in parte spopolato per le vacanze. I militari della compagnia di Desio stanno indagando per accertare le cause dell’incendio. Nel quartiere di via Alfieri, tanta preoccupazione tra i residenti, di fronte alle carcasse delle auto incenerite. Grande anche la rabbia degli automobilisti, che hanno perduto la loro auto, distrutta dalle fiamme