Desio: nuovo senso unico in via Cassino, per ridurre “i frequenti incidenti”

Cambia il senso di marcia a Desio in via Cassino. Il Comune ha deciso per l’istituzione del senso unico nel tratto compreso da via Pozzo Antico e via Sforza.

Un’ordinanza prevede la modifica alla viabilità “per favorire un generale riordino dei flussi veicolari, cercando di ridurre i frequenti sinistri stradali che spesso si verificano a quell’intersezione viabilistica, senza peraltro pregiudicare la fluidità e la sicurezza della circolazione”.

Desio: nuovo senso unico in via Cassino, da via Pozzo Antico verso via Sforza

Il senso unico entra in vigore con la nuova segnaletica, installata nel pomeriggio di lunedì.

Attenzione quindi: il doppio senso di circolazione a cui gli automobilisti erano abituati, diventa un senso unico di marcia da ovest verso est, con divieto di accesso per i veicoli che percorrono la stessa via Cassino in direzione ovest all’altezza della via Sforza.

Disposta inoltre la revoca dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (Stop) istituito lungo la via Pozzo Antico all’intersezione con le vie Cassino e Adamello.