Desio, Materna San Giuseppe: parroco, sindaco e assessore scrivono una lettera alle famiglie

Una lettera aperta indirizzata ai genitori dei 68 tra bambine e bambini iscritti alla Scuola materna San Giuseppe di Desio. E’ firmata dal responsabile della Comunità pastorale, don Mauro Barlassina, dal sindaco, Carlo Moscatelli e dell’assessore Jenny Arienti. Nel messaggio si conferma che a partire dall’anno scolastico 2026-2027 la scuola materna, dopo circa 120 anni, sarà chiusa. Tutti i bambini hanno già trovato un posto in una delle altre scuole materne della città, – dal Collegio Paola di Rosa all’Asilo Umberto I – a una distanza di poche centinaia di metri.

La necessità è di ristrutturare in modo profondo l’edificio che ospita l’asilo San Giuseppe, dove un tempo c’era anche l’oratorio femminile. Uno stabile storico ormai bisognoso di un urgente restauro e non più rinviabile. Al termine dei lavori sarà trasformato nel Centro polifunzionale della Comunità pastorale, con attività come Centro Ascolto, Scuola per Stranieri, Università del Tempo Libero, San Vincenzo.

La lettera (qui pubblicata integralmente) è un messaggio che don Mauro Barlassina, sindaco Carlo Moscatelli e assessore Jenny Arienti hanno rivolto direttamente ai genitori, per rassicurarli sulla continuità del servizio offerto ai loro bambini.