Desio e il dono sospeso: dove aderire all’iniziativa di solidarietà

Desio continua la tradizione del dono sospeso. L’attività della Rete di Solidarietà rivolta alle famiglie in difficoltà conferma per il quinto anno l’iniziativa natalizia, patrocinata dal Comune di Desio e promossa da Desio Città Aperta e Associazione Zenzero, in collaborazione con Confcommercio Alta Brianza – sede di Desio, il Distretto Urbano del Commercio di Desio e la Posteria Sociale, il progetto comunale gestito dal Consorzio Comunità Brianza a sostegno delle famiglie segnalate dai servizi sociali del Comune e dalla Caritas Desio.

Desio e il dono sospeso: come funziona

Il dono sospeso non cambia le sue regole: chi vuole partecipare può recarsi in uno dei negozi che aderiscono all’iniziativa esponendo la locandina, comprare un dono e lasciarlo “in sospeso” nel negozio. I volontari passeranno a ritirare i doni e poi li distribuiranno alle famiglie bisognose. Quest’anno nello specifico ai giovani profughi ucraini e ai bambini ricoverati in ospedale. L’iniziativa si svolgerà fino al 25 dicembre.

Desio e il dono sospeso: chi aderisce

I negozi che aderiscono al Dono Sospeso 2022 sono Mamma Raffa in via Lampugnani 52, Paradiso del Bimbo in via Milano 360, Desio Libri in via Lombardia 3, La Libreria di Desio in via Garibaldi 34, Cartoleria Eureka in via Partigiani d’Italia 26, Monida cartolibreria edicola in via Garibaldi 101.